Osimo, un milione di euro in tre anni per il verde

OSIMO – Diversi sono gli interventi di riqualificazione e valorizzazione di aree verdi e parchi comunali che il Comune ha inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche approvato dall’Amministrazione nell’ultima seduta di Consiglio comunale. Interventi programmati per più di un milione di euro, in tre anni, che vedono al centro parchi e aree verdi comunali, sempre più luogo di socializzazione e spazi vitali per aumentare la qualità della vita degli osimani.

A illustrare la ripartizione è l’assessore all’Ambiente Michela Glorio: «Le risorse messe a bilancio prevedono: 29mila euro per la riforestazione del parco urbano di Osimo Stazione per implementarne la funzionalità, 40mila euro per la riqualificazione del parco della Rimembranza in centro storico (primo stralcio) su input dell’associazione Italia nostra Osimo, 300mila euro per la ristrutturazione del parco del Foro Boario, 700mila euro per la sistemazione del percorso ciclopedonale delle fonti a nord di Osimo e del campetto dei frati su progetto di Cristina Antonelli. Per quest’ultimo intervento, stiamo lavorando al bando “Habitat” della Fondazione Cariverona, in scadenza martedì 15 dicembre, per chiedere un co-finanziamento privato di 650mila euro che potrebbe liberare risorse del bilancio comunale da destinare ad ulteriori interventi in campo ambientale».

Il presidente del Consiglio Giorgio Campanari dice: «Questa è la strada da percorrere con determinazione e nostro primo dovere verso le generazioni future».