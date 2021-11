Osimo, maxi investimento per i cimiteri cittadini

OSIMO – Proseguono gli investimenti per adeguare le aree cimiteriali di Osimo, proprio in questi giorni in cui gli osimani si recano al camposanto per rendere omaggio ai propri cari defunti. La Osimo servizi ha svolto la manutenzione ordinaria anche delle zone verdi pertinenti e ha completato il restyling del parcheggio del cimitero Maggiore. Già asfaltato nei mesi scorsi, ora è stata realizzata la segnaletica orizzontale per delimitare in maniera adeguata gli spazi degli stalli di sosta. Sempre al cimitero Maggiore stanno procedendo i lavori per realizzare 144 nuovi ossari con opere di fondazione in fase di completamento, per una spesa a bilancio di 210mila euro che comprendono anche un’importante opera di contenimento del terreno. A breve saranno poi affidati i lavori da 160mila euro ciascuno per ampliare i cimiteri di San Giovanni (50 loculi e 72 ossari nuovi) e San Biagio (60 loculi e 42 ossari), con cantieri da completare salvo imprevisti entro Natale. Il Comune si sta muovendo anche per avviare l’iter che porterà alla realizzazione di un’area sosta accanto alla parte nuova del cimitero di San Biagio che sarà funzionale anche alla vicina struttura sportiva.

Nei giorni scorsi poi, dopo procedura con avviso pubblico, è stato stipulato un nuovo contratto di servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti avvenuti nel territorio di propria competenza. In tal modo continuerà il servizio avviato dal 2015 dal Comune di Osimo per la pulizia delle strade in seguito ad incidenti che ne mettono a repentaglio la sicurezza. L’accordo, raggiunto con l’affidamento mediante comparazione di più preventivi, è stato sottoscritto con la Sicurezza e ambiente srl di Roma ed avrà una durata di tre anni per un valore della concessione pari ad 73mila euro ma senza alcun onere a carico del bilancio perché le spese per i singoli interventi saranno coperte dalla polizza assicurativa aperta dal Comune. L’azienda romana ha già esperienza nel settore, avendo svolto nel triennio antecedente all’accordo con Osimo diversi servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post-incidente ed interventi di riparazione o fornitura e sostituzione di manufatti stradali, lavorando tra l’altro per i Comuni di Alessandria, Taranto, Milano e per la Provincia di Piacenza. La società ha inoltre annunciato di fornirsi, per lo svolgimento del servizio, di due imprese del territorio, la Comas e la Trasporti ecologici Cirioni, entrambe osimane. Espletate tutte le procedure di controllo Anac e degli accreditamenti necessari, il segretario generale del Comune ha potuto dare ora efficacia al contratto di servizio.