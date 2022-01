Osimo, maxi controlli anti Covid dei poliziotti in centro e in periferia

OSIMO – Altro fine settimana di controlli quello appena concluso, nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, coordinati dal Commissariato della Polizia di Stato di Osimo con le altre forze di Polizia e la Polizia locale. Sabato – 22 gennaio – le forze dell’ordine sono state impegnate sul territorio osimano per arginare situazioni di illegalità e possibili violazioni delle regole volte al contenimento della diffusione del Covid 19.

A causa del solito traffico intenso del sabato pomeriggio (22 gennaio) di autobus e pullman, i controlli si sono concentrati prevalentemente nell’area del maxiparcheggio di Osimo. Proprio durante le verifiche espletate nei confronti di alcuni utenti del servizio di trasporto pubblico dell’impianto di risalita che dell’area che consente in poco tempo di giungere in pieno centro storico, il personale ha accertato in due casi la violazione della normativa contestando appunto nei confronti di due ragazzi il mancato possesso della certificazione verde che è obbligatoria anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblici.

Controlli al mercato coperto

All’interno dei locali del mercato coperto invece sono stati identificati diversi minori e sono stati instaurati contatti diretti con alcuni titolari di attività commerciali ubicate all’interno per accertarsi dell’esistenza di situazioni di criticità e degrado tanto lamentate, dopo che in passato erano state segnalate decine di adolescenti che si erano resi responsabili di disturbo della quiete pubblica e di atteggiamenti denotanti scarso senso del buon vivere civile, avendo lasciato a terra rifiuti e sporcizia varia prima di allontanarsi dal posto. L’attenzione degli agenti è stata concentrata proprio in prossimità del Museo del Figurino storico ma sabato tutto era in ordine e non sono state registrate problematiche.

Gli accertamenti si sono concentrati anche in diversi esercizi ed attività di Osimo Stazione: in particolare sono stati controllati diversi esercizi di parrucchieria, centri benessere ed un centro massaggi. In tutto sono state identificate quasi duecento persone e controllati una trentina di veicoli, procedendo in un caso alla redazione di un verbale di contestazione di illecito amministrativo per violazione del Codice della strada ed all’accertamento della trasgressione della normativa anti Covid 19 nei confronti di due persone.