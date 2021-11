Osimo, a Martina Pigliapoco l’onorificenza al merito della Repubblica

OSIMO – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 33 onorificenze al merito della Repubblica italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l’attività in favore dell’inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia. Il Capo dello Stato ha individuato, tra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. C’è anche un’osimana. E’ Martina Pigliapoco, 26 anni, cui sarà conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana. Ecco la motivazione e descrizione ufficiale: «Per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni. Carabiniera in servizio presso la Stazione Carabinieri di San Vito di Cadore (Belluno).

Martina Pigliapoco

La mattina del 4 ottobre 2021, allertata dalla centrale operativa, si è recata nelle vicinanze di un ponte tibetano, a Perarolo, dove era stata segnalata la presenza di una persona che aveva scavalcato la ringhiera per gettarsi nel vuoto. La carabiniera, percorsa una parte del ponte, si è seduta a distanza e ha cercato di dialogare con la donna. La conversazione è durata circa tre ore e alla fine del confronto la signora ha desistito dall’intento suicida ed ha abbracciato Martina». La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà al Palazzo del Quirinale il 29 novembre alle 11 e riguarderà gli insigniti del 2020 e 2021.