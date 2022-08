Osimo, al via la manutenzione alle scuole prima della campanella di inizio

Sono stati investiti 128mila euro suddivisi in quattro impegni di spesa, per alcuni dei quali sono già partiti i cantieri in questi giorni

OSIMO – L’inizio dell’anno scolastico è alle porte e l’amministrazione comunale di Osimo ha avviato una serie di manutenzioni straordinarie negli edifici scolastici. Sono stati investiti 128mila euro suddivisi in quattro impegni di spesa, per alcuni dei quali sono già partiti i cantieri in questi giorni. Nello specifico, 44mila euro sono destinati a manutenzioni straordinarie ai pavimenti delle scuole materne di Campocavallo, Fornace Fagioli e Girotondo, 16mila euro per un impianto di ventilazione meccanica alla scuola materna Fornace Fagioli, 48mila euro per rifare tutta la nuova pavimentazione della scuola elementare di Padiglione, 20mila euro per interventi di controsoffittatura alle scuole materne di Passatempo e Fornace Fagioli e alla elementare Bruno da Osimo. L’assessore alla Pubblica istruzione Alex Andreoli aggiunge: «Saranno inoltre implementati, con avvio dei lavori a settembre, i quattro impianti fotovoltaici già installati da due anni sopra ai plessi della elementare Marta Russo, sopra la Giovanni Paolo II di Osimo Stazione, la elementare Fornace Fagioli e sopra la materna Peter Pan di San Sabino. Un intervento che porterà l’efficientamento energetico dall’80 al 100 per cento rendendo le quattro strutture a consumo zero, il che in un periodo storico come l’attuale, con il rincaro dei costi dell’energia, è da considerare un obiettivo non solo simbolico ma strategico e da emulare. Per l’inizio dell’anno scolastico sarà inoltre collaudato e inaugurato l’ascensore alla scuola media di piazzale Bellini, il più grande plesso scolastico di Osimo che ospita Caio Giulio Cesare e Krueger, raggiungendo finalmente l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche».

L’asilo Collefiorito

Infine la notizia appena giunta al Comune sull’ammissione a finanziamento dell’ampliamento dell’asilo nido Collefiorito di via Tonnini. Al momento il progetto avanzato dal Comune di Osimo al bando nazionale, che richiede una spesa da 283mila euro, è stato ammesso con riserva ma è stata ricevuta rassicurazione da Anci che si tratta poco più di una formalità. I tecnici comunali saranno chiamati nei prossimi giorni a fornire delle documentazioni ulteriori per chiarire alcuni dettagli del progetto, il che non rappresenterà un problema. Con questi fondi del Pnrr il Comune potrà ampliare l’asilo Collefiorito con due nuove aule: una da 52 metri quadrati per l’attività lattanti, una da 36 per l’attività ludica e sala pranzo, con relative demolizione di parapetto per realizzare nuovi varchi ai servizi igienici e finestre.