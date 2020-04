Osimo in lutto, è morto Piergiorgio Pesaresi

OSIMO – Tutta Osimo è in lutto per la morte di Piergiorgio Pesaresi. Aveva 58 anni ed è deceduto ieri pomeriggio, 15 aprile, all’ospedale di Torrette. Era volontario della Protezione civile, consigliere del direttivo di Aeopc Val.Co Marche e attivo fino all’ultimo nell’emergenza sanitaria. Si era sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver scoperto un male ma durante l’operazione sarebbe rimasto vittima di un infarto.

«Ciao Piergiorgio, è un lutto grande per noi. Non ti dimenticheremo mai», dicono dal direttivo dell’Aeopc Val.co regionale. «Un grande uomo Piergiorgio. – aggiunge il vicepresidente Giorgio Carbonari -. Ci sono cose che non vorresti mai fare né dire. C’è l’incredulità di aver perso una grande persona senza aver avuto il tempo di salutarla. C’è il frastuono del silenzio e dei ricordi, troppe emozioni anche solo per parlare».

Un lutto grande per la città che oggi lo piange e ricorda il suo grande cuore. Dal primo gennaio Piergiorgio era in pensione dalla ditta edile dove lavorava come operaio e, a maggior ragione, da quel momento ha dedicato tutte le sue giornate al volontariato. Pesaresi lascia la moglie Matilde, la sorella Maria Rosa, il cognato Ivano e la nipote Eleonora con i pronipoti. A causa dei dispositivi di sicurezza messi in atto per l’emergenza coronavirus, i funerali si svolgeranno domani pomeriggio (venerdì 17) alle 18 al cimitero Maggiore di Osimo.