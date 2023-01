Osimo in lutto, è morto padre Sergiu Chelaru

OSIMO – La comunità francescana del Santuario di San Giuseppe da Copertino di Osimo è in lutto per la perdita del giovane confratello, padre Sergiu Chelaru, avvenuta ieri mattina (16 gennaio). Il frate aveva 44 anni e si è spento per un arresto cardiaco.

«La nostra Comunità francescana del santuario San Giuseppe da Copertino di Osimo è in lutto per la perdita per arresto cardiaco del nostro giovane Confratello Padre Sergiu Chelaru avvenuta ieri mattina. Aveva solo 44 anni – afferma fra Duilio Carletti, vice rettore del santuario osimano -. Con la musica e il canto accompagnava tutte le nostre celebrazioni in Basilica. La sua morte improvvisa ci ha lasciati tutti sconcertati. In questo momento di dolore lo accompagniamo e lo raccomandiamo al Signore con la nostra preghiera. Preghiamo anche per tutti noi perché ci doni consolazione e speranza. Viva in eterno nella Liturgia del Cielo». Il funerale avrà luogo nel Santuario di San Giuseppe da Copertino mercoledì 18 gennaio alle 16. La salma tornerà poi nel suo Paese d’origine, la Romania.