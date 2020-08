Osimo, i Lions “donano” l’ascensore alla “Caio Giulio Cesare”

L’accordo è rimasto in piedi nonostante tutto ed è stato siglato il protocollo d’intesa per i lavori di realizzazione dell’elevatore che consentirà di abbattere le barriere architettoniche nella scuola secondaria di primo grado

OSIMO – Per il quarantennale che celebra proprio in questo 2020, è stato fermo proposito del Lions club di Osimo realizzare un service a carattere sociale e di interesse collettivo in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Da alcuni mesi infatti, già da prima dell’emergenza, erano stati presi accordi per la fornitura, a titolo gratuito, della progettazione completa per l’installazione di un ascensore all’istituto comprensivo “Caio Giulio Cesare”.

L’accordo è rimasto in piedi nonostante tutto ed è stato siglato il protocollo d’intesa per i lavori di realizzazione dell’elevatore che consentirà di abbattere le barriere architettoniche nella scuola secondaria di primo grado che ne aveva bisogno. Una cerimonia era d’obbligo. «L’altro ieri (20 agosto) nella sala Vivarini del Comune si è celebrata una bella pagina di solidarietà ed amicizia attraverso il sodalizio Lions club Osimo ed Amministrazione comunale, testimoniato proprio dal dono del progetto esecutivo dell’ascensore da parte dei primi al Comune che lo realizzerà in tempi brevi», ha detto il sindaco Simone Pugnaloni. Presenti con il primo cittadino il presidente del Club Achille Ginnetti, i due soci del Club che hanno realizzato gratuitamente il progetto, gli ingegneri Paolo Campanelli e Francesca Pizzichini, e il governatore del distretto 108 dei Lions Francesca Romana Vagnoni che ha presenziato all’iniziativa e a cui il sindaco ha consegnato un piccolo dono da parte di tutta la città.