Osimo, al via i lavori al “Girotondo”

L’importo dei lavori di rifacimento ammonta a 35mila euro e non è il solo cantiere in città. A fare il punto della situazione l'assessore alla Pubblica Istruzione Alex Andreoli

OSIMO – I lavori alla scuola dell’infanzia “Il girotondo” a San Sabino di Osimo sono appena iniziati. Sono stati rifatti gli intonaci esterni e sono stati sistemati i marciapiedi, e sempre all’esterno, sarà realizzato un nuovo piazzale che le classi potranno sfruttare. L’importo dei lavori ammonta a 35mila euro. «Altro intervento importante è quello che interesserà la scuola dell’infanzia di Padiglione per 57mila euro – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione di Osimo Alex Andreoli -. Si andrà a riqualificare l’esistente riprendendo gli intonaci esterni, ci saranno degli adeguamenti alla struttura e si apporteranno delle migliorie richieste dall’istituto comprensivo e dalle famiglie, fra cui una nuova rampa di accesso e una ulteriore porta di uscita sul giardino direttamente dalle aule».

Si stanno poi predisponendo altri interventi di varie entità, sulla base delle segnalazioni pervenute e dei sopralluoghi fatti nei vari plessi in vista della riapertura delle scuole a settembre. Spina nel fianco, quest’ultimo aspetto, dell’amministrazione comunale in attesa di indicazioni precise e risorse dal Ministero. «Gli uffici comunali e gli istituti comprensivi sono con noi al lavoro per reperire e analizzare tutti i dati di cui disponiamo – chiude l’assessore -. Spero che il Ministero sappia individuare con buonsenso delle linee guida e delle procedure per il rientro a scuola».

Quasi terminato l’ampliamento dell’infanzia di San Sabino: l’intervento prevede la creazione di nuovi spazi sul retro del plesso.