Osimo, al rush finale i lavori al campo sportivo “Santilli”

OSIMO – Al campo sportivo “Santilli” di Osimo, dopo il montaggio delle torri faro, è stato terminato il massetto e si corre per il collaudo. Ultimo step l’apposizione del manto di erba sintetica e poi si tornerà a giocare. «Manca poco, l’erba sintetica comincia a prendere forma e quando accenderemo l’impianto di illuminazione tutto sarà compiuto – dice il primo cittadino Simone Pugnaloni -. Nuove dimensioni, nuovo manto, nuova illuminazione, nuova tribuna. Prepariamoci per la festa di inaugurazione». Quattrocentomila euro sono stati investiti per il campo Santilli che sarà pronto a breve. La vecchia erba sintetica tolta sarà conservata ed installata nei campetti delle frazioni, ad esempio Santo Stefano ed Aspio, ma anche in centro, Sacra Famiglia e via Tonnini tra tutti.

Ma lo sportivo Federico Giuliodori, organizzatore dell’Osimo winter tennis, incalza: «Forza, ce ne sono altri da sistemare, anche i campi da calcio e basket della Sacra Famiglia, il campetto della Misericordia, sono minori ma importanti, i ragazzi si ritrovano già e sono costretti a giocare tra i “crateri” a terra o con le porte che cadono addosso. Penso che i nostri ragazzi osimani dobbiamo dare il meglio».

Lo stadio Diana, riaperto l’8 dicembre scorso dopo la messa a norma, potrà presto tornare a contenere fino a duemila persone mentre al polo della Vescovara gli osimani hanno richiesto una palestra per tutti gli sport presenti e il sindaco ha aggiunto un nuovo impianto pubblico per la scherma e per le arti marziali.