OSIMO – È stato approvato in Consiglio comunale a Osimo il Programma triennale dei Lavori pubblici 2021-2023 e tutti i membri del gruppo di maggioranza Ecologia e futuro hanno accolto positivamente gli investimenti previsti. La componente ambientale assume un ruolo sempre più importante all’interno del territorio comunale e viene evidenziata dai fondi che verranno messi a disposizione nel 2021 per la valorizzazione del territorio e tutela dell’ambiente.

Proprio il gruppo ha lanciato un appello: «Ci aspettiamo che in seguito alla realizzazione delle piste ciclabili e l’aumento del cicloturismo, anche aziende come Astea e Dea possano investire su colonnine elettriche per la ricarica di e-bike ed altri mezzi elettrici, in modo da fare squadra e completare su tutti i fronti questi investimenti sulla mobilità sostenibile osimana e limitrofa. Sollecitiamo invece il governatore della Regione Marche ed il Genio civile ad effettuare interventi di ripristino delle frane nel fiume Musone che minacciano strade, ciclabili ma anche strutture come il Cea. Dopo numerose segnalazioni, questo territorio che l’amministrazione ed i cittadini stanno valorizzando non merita l’abbandono».

Continuano gli investimenti appunto per il completamento di casa Cea e 40mila euro sono a bilancio per la realizzazione di un parcheggio adatto ad accogliere turisti, gruppi scout, scuole e famiglie che potranno pernottare nella struttura messa a punto dai volontari del Cea “La Confluenza”.

Altri investimenti riguarderanno il restyling del parco della Rimembranza con un primo stralcio su progetto realizzato dall’architetto Cristina Antonelli (40mila euro), altri 30mila euro sono per la manutenzione del verde, per tutelare gli esemplari arborei monumentali nel centro storico e per la sostituzione degli alberi deperienti o eventualmente pericolosi.

In previsione della realizzazione della ciclovia del Musone con 650mila euro di fondi regionali ottenuti nel 2019 e destinati alla costruzione del collegamento che da Padiglione porterà fino al mare, i membri di Ecologia e futuro hanno effettuato diversi incontri e sopralluoghi con il sindaco e l’assessore all’Ambiente Michela Glorio per individuare nuovi percorsi ciclabili. Centoventimila euro sono per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega la frazione di Passatempo con la ciclabile di via Capanne. I cittadini di Passatempo e i frequentatori della ciclabile aspettavano da tempo questo intervento perché anni fa, a causa di una frana nella sponda sinistra del Fiumicello, il collegamento che era presente si è interrotto. Infine, 530mila euro sono per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile che collega la zona Vescovara con la frazione di Campocavallo e la ciclabile già esistente. Una via importante per il collegamento con la città di Osimo che potrà accogliere cicloturisti anche grazie alle rastrelliere installate nel centro storico.