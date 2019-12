Osimo, i ladri colpiscono l’Abbadia. Il sindaco Pugnaloni: «Chiederò l’intervento del prefetto»

OSIMO – Altra ondata di furti ieri sera, 19 dicembre, a Osimo. Stavolta, dopo San Biagio, è stata toccata l’Abbadia. Due i tentativi di furto nella frazione nel giro di mezz’ora. Per poco i proprietari di ritorno a casa non si sono trovati faccia a faccia con i malviventi. La persiana rotta e alcune orme a terra sono i due segni lasciati dai ladri, che fanno pensare a due persone alte e snelle fuggite nei campi. I proprietari hanno segnalato gli episodi ai carabinieri.

Il sindaco Simone Pugnaloni ha fatto sapere: «Non possiamo più tollerare questa serie di furti (troppi) nelle nostre frazioni. Chiesto aiuto immediato e un intervento tempestivo alle forze dell’ordine. Nel frattempo la Polizia locale oggi, venerdì 20, e lunedì 23 dicembre effettuerà servizi notturni fino a mezzanotte. Sabato 21 e domenica 22 pattugliamento serale nelle frazioni. Chiederò poi l’intervento del prefetto».

«Avviso ai residenti di Passatempo e Padiglione – dice il presidente del Consiglio di quartiere -. Continuano i furti nelle case a San Biagio. Non abbassiamo la guardia, se notiamo persone o auto sospette avvisiamo i carabinieri o la polizia. Vademecum sul comportamento da tenere: scambiamoci i numeri di telefono tra vicini, creiamo un gruppo Whatsapp in modo da comunicare tra noi avvisandoci su movimenti sospetti, installiamo se è possibile un allarme in casa (la nostra Amministrazione dovrebbe contribuire con una quota di 250 euro a chi lo installa), quando andiamo in vacanza non mettiamo su Facebook foto che possano far capire che non siamo in casa e sistemiamo finte telecamere o delle luci a led verdi e rosse che possano far capire al malintenzionato che in casa c’è un allarme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA