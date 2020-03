Osimo, la giunta si riunisce via skype: approvate tre delibere

Gli assessori e il sindaco Simone Pugnaloni che in questo momento di emergenza non hanno interrotto il loro lavoro, si sono riuniti in una seduta realizzata in via telematica

OSIMO – Seduta di giunta via skype per gli assessori osimani e il sindaco Simone Pugnaloni in questo momento di emergenza. Il lavoro non è affatto interrotto, anzi, in queste ore sono state approvate tre delibere. «La prima delibera approvata riguarda proprio il lavoro agile, favorire lo smart working ai dipendenti in particolar modo con patologie o lontani da casa. Nel frattempo con ordinanza sindacale è stato ridotto l’orario dalle 8 alle 14 senza rientri e senza l’apertura del sabato, solo su appuntamento – spiega il primo cittadino -. La seconda delibera invece è in favore dell’economia cittadina e riguarda la proroga delle scadenze della Tari, della Tosap e dell’imposta di pubblicità».

La terza delibera è stata fatta per approvare la convenzione con la Regione Marche per l’utilizzo dei Fondi di sviluppo e coesione del ministero delle Infrastrutture per la variante SS361 a Nord. Quando sarà approvata anche dalla stessa Regione, il municipio osimano potrà appaltare e inserire a bilancio tre milioni e centomila euro per la nuova bretella (fondi Cipe). Il cantiere prevede due rotatorie e una bretella. Si partirà, dopo l’intesa con l’Anas per il cronoprogramma dell’intervento, con la rotonda che regolerà l’incrocio tra via Sbrozzola e la statale Adriatica all’altezza del centro commerciale Cargopier. Poi si farà la bretella tra la prima rotatoria a valle di via Sbrozzola e la provinciale 361. La bretella permetterà di collegare più rapidamente la zona industriale di San Biagio a quella di Osimo Stazione e rappresenta anche la prima parte della variante a nord di Osimo che Pugnaloni vuole realizzare al posto della strada di bordo a sud. La seconda rotatoria sarà quella che regolerà l’incrocio tra la nuova bretella e via d’Ancona.

Il Comune ha anche predisposto una lista di tutte le attività del territorio che svolgono il servizio di consegna di cibo a domicilio: è stato chiesto alle associazioni di categoria di inviare l’elenco delle attività così da poter fare un volantino da condividere sul sito e sulle pagine social del Comune, pronto a breve.