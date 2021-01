Osimo continua a investire sulla sicurezza

OSIMO – E’ stato un anno difficile quello appena chiuso, in cui Osimo ha investito sulla sicurezza. «Il mio primo pensiero va al Comando di Polizia locale. Un 2020 davvero difficile che ha visto il pensionamento di tanti agenti ma che al contempo ha portato all’assunzione di due nuovi funzionari e un agente ed entro il 2021 entreranno altre tre unità per arrivare a 30 operatori, più il personale amministrativo. Il nuovo ufficio mobile sarà usato per il presidio dei quartieri ed è in arrivo un altro mezzo», commenta l’assessore alla Polizia Federica Gatto. E’ stato acquistato un etilometro che permetterà controlli più mirati sulle strade, c’è un nuovo software che ha collegato le telecamere ocr (capaci di leggere le targhe) ai palmari della Polizia ed è arrivato un autovelox che permetterà il controllo contemporaneo di entrambe le postazioni di Casenuove. Entro il mese sarà inaugurato il distaccamento in centro.

Sono 84 in tutto le telecamere di videosorveglianza, 12 delle quali dotate di tecnologia ocr: solo nel 2020 sono stati investiti 30mila euro: «Ad inizio 2021 arriveranno altre quattro telecamere che saranno posizionate nei pressi dei plessi scolastici grazie al finanziamento ricevuto dal ministero dell’Interno per la prevenzione dell’uso e spaccio di stupefacenti nell’ambito del progetto “Scuole sicure”. Per il 2021 sono stati previsti a bilancio ulteriori 30mila euro che sono già stati impegnati per partecipare ad un nuovo bando ministeriale che prevede un intervento di 60mila euro, un progetto molto ambizioso che prevede l’installazione di 11 telecamere ocr e quattro di contesto. Stiamo inoltre portando avanti il progetto di continuità territoriale del videocontrollo, che vede come capofila il comune di Macerata, cioè la possibilità di condividere le infrastrutture di videosorveglianza ocr tra i Comuni aderenti al progetto. Ciò permetterebbe di realizzare un sistema capace di controllare il passaggio dei mezzi in un territorio vastissimo, rendendo disponibili le immagini a tutte le forze dell’ordine». Obiettivo del 2021 è poi incrementare il fondo destinato al bando per contributi di videosorveglianza a privati che nel tempo ha visto crescere l’adesione da parte della cittadinanza. La Polizia inizierà una serie di incontri con gli studenti finalizzati alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti ed alcool. Nel corso dell’anno il servizio di segnaletica stradale è stato fortemente implementato.

«Per ciò che concerne la mobilità urbana invece, in questi anni ci si è impegnati per rendere il centro storico più accessibile e fruibile, liberandolo dal forte flusso viario grazie alla riduzione del 90 per cento delle tariffe del maxiparcheggio e con l’impianto di risalita aperto dalle 5 alle 24. Ad inizio gennaio partiranno finalmente i lavori per la realizzazione dell’ascensore interno alla struttura che permetterà l’abbattimento delle barriere architettoniche. I disagi per i residenti del centro storico sono sempre molti: per questo motivo, con la nuova delibera del piano della sosta, si estenderà su tutti i parcheggi ad alta rotazione la tolleranza di mezz’ora rispetto alle fasce orarie che consentono la sosta ed un parziale allungamento delle stesse».