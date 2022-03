Osimo, interventi per i giardini di piazza Nuova e il Parco della Rimembranza

OSIMO – Riprogettare il verde della città. La giunta comunale di Osimo ha approvato i progetti di riqualificazione e ampliamento dei giardini di piazza Nuova e del Parco della Rimembranza per candidarli al bando “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato nell’ambito del Pnrr. Gli interventi, da avviare entro il 31 gennaio 2023, pena revoca dell’eventuale finanziamento, saranno inviati entro la scadenza del bando del 15 marzo tramite l’applicazione informatica predisposta da Cassa Depositi e prestiti. Il bando nazionale prevede un finanziamento fino a massimo di due milioni di euro e per ogni progetto proposto deve essere presentata una componente vegetale e impiantistica per il 60 per cento del costo e una componente architettonica e scultorea per il 15. Il Comune presenterà due progetti di fattibilità per un valore complessivo dell’intervento di un milione e 516mila e 130 euro.

Il dettaglio

Nel dettaglio, il progetto per riqualificare piazza Nuova, da un milione e 252mila e 167 euro, prevede il rafforzamento del disegno originario dei giardini, sia con il mantenimento degli storici esemplari arborei residui sia con l’inserimento di nuovi alberi, arbusti e piante erbacee dove le originali partiture sono oggi sbiadite. È previsto il miglioramento generale del luogo tramite nuova illuminazione, impianto irriguo temporizzato, camminatoi, arredo urbano, area ludica e telecamere, che favoriranno la già forte funzione attrattiva, anche turistica, destinata ad essere consolidata anche dalla trasformazione di alcuni manufatti in centri visita, espositivi e documentari. In questo senso potrebbe essere valorizzato il piano superiore dell’immobile ex casa del custode, dove al piano terra è via di ultimazione il cantiere per i nuovi bagni pubblici. Per quanto riguarda il parco della Rimembranza, in via Cialdini, il progetto complessivo da 263mila e 964 euro ha come obiettivo quello di restituire alla città un luogo di storia fortemente identitario, anche attraverso la creazione di una Stanza della Memoria quale luogo di riflessione per ricordare i caduti.