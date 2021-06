Osimo, incidente all’imbocco della Sbrozzola: ferite due persone, viabilità in tilt

OSIMO – Schianto stamattina, 21 giugno, in via Flaminia I, all’imbocco della Sbrozzola a Osimo. Erano circa le 7.30 quando un bilico si è scontrato con un furgone all’ingresso della strada. Il traffico è andato subito in tilt. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri e della Polizia di Stato per accertare la dinamica, effettuare i rilievi e gestire il traffico nel caos in pieno orario di punta per l’ingresso al lavoro.

Il caos alla Sbrozzola

Fortunatamente lievi i feriti ma l’incidente di oggi, l’ennesimo in quel punto e lungo la Sbrozzola, riapre le polemiche sulla viabilità lungo quel tratto. La richiesta di una regolamentazione del traffico nella zona è già rimbalzata al sindaco Simone Pugnaloni.

Il traffico in tilt lungo la Flaminia I

Il traffico in via Polo

Nella road map delle strade più pericolose di Osimo c’è la Sbrozzola e anche la via cui si connette tramite la Flaminia, via Marco Polo, dove l’ultimo incidente si è verificato proprio sabato 19 giugno. Un’Alfa Romeo 159 SW condotta da S.S., osimana di 52 anni, mentre percorreva via Polo in direzione Macerata è entrata in collisione con una Fiat Panda condotta C.N., osimana di 46 anni, che si stava immettendo da via Vecchia Fornace.

Nell’urto sono rimaste ferite sia la conducente che la passeggera dell’Alfa Romeo, entrambe trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo per accertamenti. Illesa invece la conducente della Fiat Panda. Sul posto oltre a personale della Croce Rossa per i primi medicamenti e il trasporto al nosocomio, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento locale per mettere in sicurezza i veicoli, una pattuglia della Polizia locale per i rilievi e una pattuglia della Polizia di Stato per gestire la viabilità e consentire i rilievi in sicurezza. Il traffico è rimasto bloccato per almeno un’ora.