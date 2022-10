Osimo, tragedia davanti al Cargo Pier: 22enne muore in un incidente stradale

OSIMO – Tragedia ad Osimo Stazione. Una giovane anconetana di 22 anni è morta in un indicente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 16, davanti al parco commerciale Cargo Pier. L’auto su cui viaggiava la giovane, una Alfa Romeo 147, si è schiantata contro un’altra guidata da un 21enne di Polverigi.

Un impatto devastante che ha distrutto la fiancata anteriore sinistra dell’Alfa. Nonostante i soccorsi, portati dal 118, per la 22enne non c’è stato niente da fare: la giovane è deceduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Osimo. Il conducente dell’altro mezzo è stato trasferito in ospedale per accertamenti ma non sarebbe grave. Da quanto si apprende la giovane stava rientrando a casa dopo il lavoro.