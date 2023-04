Osimo, incidente all’incrocio del Cargopier: due feriti

OSIMO e LORETO – Ennesimo schianto all’incrocio del centro commerciale Cargopier a Osimo Stazione poco fa, attorno alle 14.30 di oggi, 11 aprile. Una moto e una Opel Corsa si sono scontrate allo svincolo. Ad avere la peggio il giovane centauro che è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non tali da fare temere il peggio. Il medico si è calato dal verricello dell’eliambulanza partita dal nosocomio dorico. Sul posto tuttora un’ambulanza della Croce gialla di Camerano e la Polizia stradale per i rilievi. Uno snodo critico, dove nell’ottobre scorso perse anche la vita una giovane ragazza.

L’incidente in A14

Uno spaventoso incidente è stato rilevato in tarda mattinata in A14. È avvenuto poco dopo le 11, lungo il tratto autostradale in direzione Pescara, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati. Un’auto, con a bordo due persone, si è ribaltata occupando poi la carreggiata intera, senza coinvolgere altri mezzi fortunatamente. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di vigili del fuoco della centrale di Ancona, polizia Stradale e 118. In volo, partita dall’ospedale di Torrette, anche l’eliambulanza per soccorrerli. I due occupanti, rimasti all’interno dell’abitacolo, sono poi stati estratti dai pompieri e affidati alle cure del personale medico e sanitario. Entrambi i feriti sono stati quindi accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Le loro condizioni non sono particolarmente gravi. Disagi sono stati riportati alla circolazione per il tempo necessario ad effettuare i rilievi e liberare la corsia rimasta occupata dal mezzo incidentato. Non si conoscono ancora le cause della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, ferito come l’altro occupante appunto.