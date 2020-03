Osimo, la motosega gli sfugge di mano e si taglia una gamba: arriva l’eliambulanza

È successo in via Recanati. L'uomo stava svolgendo dei lavori domestici. Sul posto anche i vigili della Municipale per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e i vigili del fuoco

OSIMO – È atterrata l’eliambulanza poco fa’ al campo sportivo della Vescovara di Osimo, attorno alle 16 di oggi, 11 marzo. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa osimana con il ferito per caricarlo a bordo di Icaro in ripartenza per l’ospedale regionale di Torrette.

Stando alle prime informazioni si tratta di un uomo rimasto ferito in un incidente domestico in via di Recanati. Si è tagliato una gamba mentre utilizzava la motosega. Sono arrivati anche i vigili della Municipale per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e i vigili del fuoco del vicino distaccamento di San Sabino. In questo momento di grande emergenza, la chiamata è arrivata ai centralini del 118 che hanno fatto scattare subito i soccorsi.

Non si conosce ancora la gravità della condizione dell’uomo impegnato a svolgere un lavoro domestico. (Servizio in aggiornamento)