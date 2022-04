Osimo, incidente lungo la Flaminia I: due giovani feriti a Torrette

OSIMO – Brutto schianto ieri sera (18 aprile) poco dopo le 22 a Osimo. Ambulanze e vigili del fuoco sono intervenuti in via Flaminia I per soccorrere i feriti dell’incidente avvenuto per le curve, già in zona della Stazione. Il conducente dell’unica auto coinvolta ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso adiacente alla carreggiata. La squadra dei pompieri di Osimo, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4, ha provveduto ad estrarre dall’auto uno dei due occupanti con tecniche specifiche e subito dopo tutte e due le persone che si trovavano all’interno sono state affidate ai sanitari del 118. Si tratta di due giovanissimi, un 19enne di Camerano e un 20enne di Osimo. I soccorritori hanno provveduto al trasporto dei ragazzi al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. Sono partiti in codice rosso. Le loro condizioni sono risultate gravi ma entrambi a oggi non sarebbero in pericolo di vita.

L’auto fuoristrada

Paura tra gli automobilisti che per primi hanno notato l’auto fuoristrada con i due giovani all’interno in stato di semi incoscienza. I vigili del fuoco hanno poi lavorato per la messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri di zona per i rilievi e per capire quali sono state le cause che hanno portato alla fuoriuscita dalla carreggiata. Hanno dovuto anche chiudere parte della strada per permettere le operazioni di soccorso.