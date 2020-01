Osimo, incidente in centro: anziano cade dal motociclo

OSIMO – Sono scattati i soccorsi oggi, 9 gennaio, per un incidente in prossimità del centro storico di Osimo. Erano da poco passate le 11. quando C.G., 78enne pugliese d’origine ma da tempo residente ad Osimo, nell’affrontare la rotatoria di largo Trieste, ha perso il controllo del proprio ciclomotore cadendo a terra e battendo il capo.

Il primo a soccorrerlo è stato il comandante della Polizia locale che ha immediatamente allertato la catena dei soccorsi e fatto intervenire le pattuglie per il rilievo dell’incidente e la gestione del traffico. Il 118 ha trasportato il conducente al Pronto soccorso dell’ospedale di Osimo in codice giallo.

Le sue condizioni, apparse gravi all’inizio, non preoccupano. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Non sono ancora certe le cause della perdita del controllo del motociclo da parte dell’uomo. Il 78enne è rimasto sempre cosciente. Caos traffico alla rotatoria, frequentatissima in entrata e in uscita al centro cittadino, per permettere le operazioni di soccorso.