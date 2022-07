Incendio ad Osimo, un capannone prende fuoco. Sono due ustionati

Le fiamme sono divampate questa mattina in via San Giovanni. In ospedale un 36enne e un 42enne che erano nello stabile mentre svuotavano il magazzino. Sono rimasti anche intossicati

OSIMO- Fiamme in un capannone, ci sono due ustionati. L’incendio si è sviluppato questa mattina – 11 luglio – in via San Giovanni, all’interno di un capannone adibito a magazzino. Due uomini sono stati portati in ospedale dal 118 perché avevano una irritazione alle prime vie respiratorie e alcune ustioni dovute probabilmente al tentativo di spegnare il fuoco che si era sprigionato. Adesso si trovano al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo.

Non sono gravi. Sono un 36enne e un 42enne. Nel capannone interessato dall’incendio hanno l’attività due uomini, di origine pakistana che come terzisti si occupano di impiallacciatura di fisarmoniche. Erano in corso delle operazioni di svuotamento del magazzino quando è scoppiato l’incendio. I primi ad arrivare sono stati i vigili urbani, allertati dal fumo che si vedeva propagarsi in aria. Hanno pensato subito a far uscire gli occupanti all’interno.

Tempestivo l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio in mezz’ora. Sono in corso accertamenti per capire la natura delle fiamme e cosa le ha sprigionate. I due feriti sarebbero i proprietari dell’attività. Sul posto è arrivata anche la polizia di Stato. Dell’incendio è stato informato subito anche il sindaco Simone Pugnaloni.