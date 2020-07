Osimo, altro incendio in un campo. Pompieri al lavoro a Padiglione

OSIMO – Un altro incendio di vaste proporzioni sta devastando un campo agricolo a Osimo. Poco fa, attorno alle 13 di oggi, 29 luglio, i Vigili del fuoco del distaccamento osimano sono usciti d’urgenza per domare il rogo divampato in via Molino Basso. A fuoco diversi metri quadrati di stoppie in un campo, a valle del centro commerciale “La coccinella”.



I pompieri sono stati da poco raggiunti da una squadra di colleghi della centrale di Ancona con l’autobotte. I vigili stanno domando le fiamme e sono riusciti a spegnerle in parte prima che lambissero l’area residenziale della frazione di Padiglione. Il vento caldo che sta soffiando in queste ore però sta prolungando le operazioni.



Ancora in corso di verifica le cause che hanno originato il rogo.

L’incendio di oggi segue quello di lunedì 27 luglio che ha devastato un campo e diverse piante a San Paterniano, ben più esteso, certo, ma lo stesso difficile da spegnere del tutto. Il pericolo infatti sono i focolai: proprio da un focolaio rimasto acceso da circa due giorni è divampato quello di Padiglione. Denunciata la persona che aveva bruciato le sterpaglie da cui si sono innescate le fiamme.