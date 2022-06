Osimo, incendio devasta campo di grano

OSIMO – La forte ondata di caldo sta provocando gravi disagi. Diversi equipaggi dei vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina (29 giugno) ad Osimo per l’incendio di un campo di grano mietuto lungo via Flaminia I.

Sul posto le squadre di Osimo e Ancona con autobotti e mezzi 4×4 hanno spento le fiamme e bonificato l’area percorsa dall’incendio che ha coinvolto circa cinquemila metri quadrati di superficie. In un attimo le stoppie sono diventate carbone facendo sviluppare le fiamme che hanno divorato il campo. Sul posto i pompieri per domare l’incendio e mettere la zona in sicurezza. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel rogo. Il fumo era visibile anche da lontano e ha fatto temere i residenti. La situazione sta tornando alla normalità.