Osimo, incendio in un appartamento: quattro persone in salvo

E' successo in nottata per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

OSIMO – Paura per un incendio stanotte (8 agosto) in una palazzina di via Verdi a Osimo. L’appartamento al terzo piano, nel quale dormivano quattro inquilini stranieri, è andato a fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Salve tutte le persone, che sono riuscite a fuggire. Il rogo è divampato intorno alle 4.30 dalla cucina che è stata distrutta. Sono stati gli stessi inquilini a dare l’allarme.

Il proprietario della casa non risiede in zona ma a Torino. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per domare le fiamme assieme a una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti. L’intervento è durato circa due ore. Non c’è stato bisogno del ricovero degli inquilini, sono rimasti tutti illesi. L’appartamento al momento non è fruibile per lo scoppio delle pignatte del soffitto e l’insalubrità dei locali.