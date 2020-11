Osimo, inaugurate le colonnine elettriche del maxiparcheggio

OSIMO – Sono state inaugurate stamattina, 24 novembre, due nuove colonnine elettriche per la ricarica delle auto al maxiparcheggio di via Colombo a Osimo. Saranno disponibili pacchetti di ricariche da acquistare agli sportelli della Osimo servizi. Presenti il sindaco Simone Pugnaloni, l’assessore alla Viabilità Federica Gatto e il presidente del Consiglio comunale Giorgio Campanari per il Comune accanto al presidente della Osimo servizi Cristiano Pirani, all’ad Jacopo Angeletti e alla consigliera Saura Casigliani.

Il commento del primo cittadino: «E’ un impianto sempre più green. Oggi abbiamo effettuato una prima dimostrazione con ricarica di due autovetture. Si potranno ricaricare fino a quattro autovetture contemporaneamente. Nel frattempo continuano i lavori al fotovoltaico al terzo piano del maxiparcheggio che permetterà nuovi risparmi ai costi energetici della Osimo servizi. Per il 2021 poi il Comune, con un mutuo di 500mila euro, provvederà al rifacimento completo della pavimentazione dell’ultimo piano, con risanamento conservativo delle strutture portanti e rifacimento della rete di scarico delle acque meteoriche. Un intervento strutturale e di abbellimento dopo tanti anni di un luogo ormai sede dimostrativa di buone pratiche di efficientamento energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, impianti tecnologici che mostrano una città 4.0. Un ringraziamento particolare a tutto il cda della Osimo servizi per aver creduto e collaborato con l’Amministrazione comunale per questi importanti obiettivi».

La prova del sindaco

I lavori di quello che è il secondo stralcio per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico sul terzo piano del lato via Cristoforo Colombo sono finanziati dai fondi che per quattro anni il Comune riceverà ad ogni bilancio dal ministero dell’Interno (130mila euro ad annualità). Prossimi obiettivi: dotare il maxipark di una stazione e-bike e di strumenti di pagamento sempre più automatizzati. Per Natale l’Amministrazione comunale doterà la struttura di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche. L’obiettivo è appunto di una Osimo sempre più green: sono in corso di elaborazione i dati forniti dall’Arpam per quanto riguarda la rilevazione delle polveri sottili nell’aria a Osimo, un dato che è complessivamente sempre rimasto sotto soglia.