Osimo, una passeggiata per inaugurare l’illuminazione della pista ciclabile

OSIMO – È stata inaugurata ieri, 12 settembre, l’illuminazione pubblica del nuovo tratto della pista ciclopedonale “Girardengo” lungo via Cagiata a Osimo. Circa un chilometro, fino al parco Astea, che è stato attrezzato con illuminazione adeguata al contesto per consentire la fruizione dell’infrastruttura anche di sera, adesso che le giornate iniziano ad imbrunire prima. Per l’occasione Comune, Asso, l’associazione La Confluenza e Italia nostra hanno organizzato una passeggiata storico culturale a Campocavallo con ritrovo al santuario della Beata Vergine Addolorata con le guide dello Iat comunale che hanno spiegato la storia di fede che lega quel luogo di culto alla sua terra. Il gruppo è partito in bici con ritrovo alle 19.15 al parco Verde energia dove i volontari dell’associazione La Confluenza hanno spiegato l’ambiente fluviale e la storia dell’area verde di proprietà di Astea. Da ultimo il taglio del nastro per inaugurare la nuova illuminazione del tratto che conduce dal parco all’anello della Girardengo, zona fontanelle, e l’evento “I canti della campagna osimana in recita” a cura dell’associazione Italia nostra con proseguimento verso il Centro di educazione ambientale.

La passeggiata

Il tour

Sindaco e assessore Glorio

Il tratto di pista illuminata

Il sindaco spiega l’investimento

Presenti il sindaco Simone Pugnaloni e gli assessori all’Agricoltura Alex Andreoli e all’Ambiente e Turismo Michela Glorio. «L’investimento per la nuova illuminazione è stato di circa 30mila euro – ha detto il primo cittadino -. L’amministrazione comunale intende comunque proseguire questo percorso ed entro ottobre, nell’ambito dei progetti migliorativi legati al bando vinto da Dea per tutti i punti luce di Osimo da gestire e trasformare a led, sarà definito un nuovo intervento alla pista ciclabile. Nello specifico verrà illuminato il tratto di circa 400 metri che si trova nella zona iniziale, il viale pedonale ed alberato, dell’anello “Girardengo”».