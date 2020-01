Osimo, in servizio due nuovi funzionari di Polizia municipale

OSIMO – La città di Osimo nel 2019 ha dovuto fare i conti con il turn over del personale di Polizia locale, che il primo aprile saluterà il comandante Graziano Galassi e in queste settimane ha assunto due agenti e due funzionari, i sostituti commissari Daniele Buscarini e Filippo Laurora, a rinforzare le fila di un corpo sotto organico. Nel loro primo giorno di servizio il 31 dicembre hanno posto sotto sequestro un veicolo senza copertura assicurativa.

Potenziati anche i servizi sulle strade anche attraverso l’uso del “police control”, che con il nuovo anno sarà usato sperimentando il collegamento dei palmari in dotazione agli agenti e le telecamere ocr. Per intercettare auto rubate e veicoli sospetti Osimo sta muovendo i passi per dire sì a un progetto che partirà a breve a contrasto della microcriminalità. La giunta ha appena approvato un protocollo di intesa per la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza attraverso l’utilizzo di telecamere ocr.

Partiranno anche i lavori al maxiparcheggio per il fotovoltaico sul tetto per il risparmio energetico. Risparmio già avuto anche grazie alla nuova illuminazione a basso consumo (meno 30 per cento). E poi al via il progetto per l’ascensore sia per la struttura di via Colombo sia quella a fianco delle scale mobili del tiramisù per raggiungere il centro. È ancora in piedi il progetto per rendere la torretta del San Carlo “cittadella della sicurezza” con i soldi del post sisma. L’assessore alla Polizia Federica Gatto, nell’ambito degli altri suoi assessorati, ha aperto anche una parentesi sui parcheggi, confermando che resteranno invariati i due euro di tariffazione giornaliera nella struttura, i 30 stalli bianchi a disco orario, i 30 a 50 centesimi la prima ora e le sanzioni, per chi paga un’ora di sosta ha la mezz’ora gratuita e il rilascio del pass residenti informatizzato.