Osimo, imbocca la rotatoria contromano e provoca un incidente: fermato

OSIMO – Ha imboccato la rotatoria contromano provocando un incidente. Sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Osimo ieri, 19 maggio, in via Marco Polo. Un 46enne di origine cubana residente a Filottrano è stato filmato da alcuni automobilisti mentre procedeva dapprima a zig zag al volante della sua utilitaria lungo quella via. Dopo aver imboccato contromano la rotatoria appunto è finito addosso a un furgoncino Fiat Ducato. È successo tutto nel giro di pochissimi secondi. Dagli accertamenti è risultato che il 46enne guidava con un tasso alcolico che sarebbe stato pari a 1,57 grammi per litro. Dopo aver cercato di opporre resistenza ai militari, in stato confusionale, è stato soccorso e portato all’ospedale Torrette.

Un frame dal video girato da un automobilista

È in corso di formulazione in queste ore la doppia denuncia nei suoi confronti, per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Ritirata la patente di guida e sequestrato del veicolo. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo all’incrocio con via Cristoforo Colombo e la Flaminia I per il caos scatenato dall’automobilista.