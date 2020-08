Osimo, guida con la patente revocata e rifiuta il test per alcool e droghe: denunciato e multato

L'uomo è stato fermato durante un controllo nella frazione di San Biagio ed è sembrato turbato di fronte alla polizia. Le sanzioni ammontano a 5mila euro per l'irregolarità della patente e una denuncia per il rifiuto agli esami

OSIMO – Con la patente revocata ha rifiutato il test per l’alcool e per le droghe. Durante il controllo della frazione di San Biagio sabato pomeriggio (1 agosto), gli agenti hanno intercettato un veicolo alla cui guida c’era uno straniero residente in città cui era stata revocata la patente. Una volta fermato, il conducente, con numerosi precedenti penali, è apparso turbato.

Gli è stato richiesto di sottoporsi all’alcoltest ed al prelievo di liquidi biologici per verificare l’eventuale assunzione di droghe o alcol ma si è categoricamente rifiutato. Cinquemila euro la multa e tre mesi di fermo del veicolo per aver guidato con la patente revocata, più la denuncia per aver rifiutato di sottoporsi ai test per l’assunzione di alcol e droghe rischiando, al termine del processo, un’ammenda da 1500 a seimila euro per il test dell’alcol ed altrettanti per il test relativo alle sostanze stupefacenti, oltre alla definitiva confisca del veicolo.

La Polizia locale di Osimo, coordinata dalla neo assunta Sostituto Commissario Tiziana Corsi, ha dispiegato due pattuglie con a disposizione una telecamera ocr mobile e l’innovativo impianto di videosorveglianza fisso che riesce a dialogare con il database del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inviando immediatamente al personale su strada le informazioni relative ai veicoli in transito nella rete stradale cittadina.