Osimo, grotte “superstar”: boom di presenze anche ad agosto

Nonostante l’orario continuato e l'apertura tutti i giorni della settimana, è stato registrato il sold out in tutte le visite. Turisti dirottati alla Rocca di Offagna e alle grotte di Camerano

OSIMO – Sono quasi 5mila i biglietti staccati alle grotte di Osimo tra il 26 aprile (giorno di riapertura a seguito del lockdown) e il 31 luglio scorso. Duemila e 500 biglietti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso che ha visto un totale annuale di settemila e 500 presenze (minimo storico dal 2014, dovuto alla situazione pandemica che ha imposto chiusure e ha costretto a dimezzare il numero di partecipanti per ogni visita in modo da mantenere il distanziamento). Nel 2019 sono state registrate 20mila e 262 presenze alle grotte, risultato più alto dopo il terremoto del 2016 che aveva visto 26mila 500 biglietti staccati ed è entrato nelle classifiche come un anno da record.

L’interno delle grotte di Osimo

1500 turisti ad agosto

Sono questi i numeri del percorso ipogeo osimano. Nei primi 15 giorni di agosto hanno visitato le grotte mille e 500 turisti di cui tanti italiani e alcuni stranieri provenienti da Olanda, Belgio, Russia e Polonia. L’assessore al Turismo Michela Glorio spiega: «Una media di cento visitatori al giorno e in linea con i dati degli anni precedenti al Covid che hanno visto agosto come mese di maggior affluenza di turisti. Quasi tutti hanno prenotato tramite internet sul sito osimoturismo.it che permette anche di fare il pagamento, grazie all’investimento nell’infrastruttura informatica che abbiamo fatto tramite l’azienda speciale Asso l’anno scorso. Ad agosto, nonostante l’orario continuato e l’apertura tutti i giorni della settimana, abbiamo registrato sold out in tutte le visite e non potendo prendere altre prenotazioni, stiamo dirottando alla Rocca di Offagna e alle grotte di Camerano, con cui esistono apposite convenzioni. Un ringraziamento speciale allo staff dell’ufficio turistico per il grande lavoro di questi giorni. Un plauso anche ai commercianti del centro storico che hanno deciso di rimanere aperti nel giorno di ferragosto, garantendo servizio e varietà di offerta ai tanti visitatori presenti».

Il commento della consigliera Flamini

La consigliera democrat Eliana Flamini commenta: «Ci sono amministrazioni che sfruttano i beni culturali spacciandoli per turismo gestito, ci sono Amministrazioni che discutono con gli Enti territoriali, che stringono accordi coi Comuni limitrofi, che si tengono in contatto con gli operatori del turismo e ne ascoltano le esigenze e allo stesso tempo ascoltano i cittadini e rendono possibile la convivenza tra turismo e vita cittadina».