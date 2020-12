OSIMO – Venerdì sera, 18 dicembre, la porta rossa della casa del “Grande fratello vip”, in prima serata su Canale 5, prodotto da Endemol shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, si è aperta per un volto noto dello spettacolo direttamente da Osimo. Una sorpresa per tantissimi e una conferma per altri, dato che l’indiscrezione era già trapelata da giorni. Andrea Zenga è stato tra i quattro volti nuovi a fare ingresso nella casa più spiata d’Italia. Il suo cognome è celebre quanto il papà, il grande portiere Walter Zenga. La mamma è Roberta Termali, ex conduttrice televisiva. Il giovane, 27 anni, cresciuto e residente a Osimo, sta già facendo tenere gli occhi di milioni di italiani incollati allo schermo.

Andrea è diventato un volto noto del piccolo schermo soprattutto dopo la sua partecipazione a “Temptation island vip 2018”. A condividere con lui il famoso “viaggio nei sentimenti” c’era la sua ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra. I due stavano insieme dal 2015 ed erano riusciti a superare anche le “tentazioni” che la nota trasmissione televisiva prevede. Erano usciti insieme ripromettendosi di risolvere i loro problemi di coppia. Tuttavia, durante i primi mesi del 2020, Andrea ha deciso di comunicare ai suoi fans la rottura con Alessandra. Ad agosto è risultato positivo al Covid, asintomatico, da cui ne è uscito dopo l’isolamento. Il ragazzo ha seguito fin da subito le orme del padre giocando come portiere nella Sambenedettese e nel Trento, per poi infortunarsi nell’Osimana. Non si è perso d’animo e ha iniziato l’attività come modello sfilando per brand importanti e personal trainer. Zenga junior appassionerà i suoi tanti fan che già tifano per la sua permanenza fino alla fine del programma prolungata al 2021.

Nella casa del Grande Fratello Vip, nella stessa sera di Andrea Zenga, è entrata un’altra marchigiana, l’attrice ascolana Cecilia Capriotti.