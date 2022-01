Osimo, Glorio: «In questo anno il primo stralcio del Parco della Rimembranza»

OSIMO – Nonostante il covid, il turismo a Osimo ha registrato buoni numeri, quasi inaspettati dagli operatori e dall’assessorato preposto. Lo spiega l’assessora al Turismo Michela Glorio, dati alla mano, pronta a stilare il bilancio del 2021, anno difficile tanto quanto il 2020 per la ripresa. «Quasi 11mila e 522 biglietti sono stati staccati alle grotte tra il 26 aprile, giorno di riapertura, tremila e 820 biglietti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso che ha visto un totale annuale di settemila e 500 presenze (minimo storico dal 2014, dovuto alla situazione pandemica che ha imposto chiusure e ha costretto a dimezzare il numero di partecipanti per ogni visita in modo da mantenere il distanziamento). Bene i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre e una media di 300 persone al mese anche tra novembre e dicembre. Nel 2019 sono state registrate 20mila e 262 presenze alle grotte, risultato più alto dopo il terremoto del 2016 che aveva visto 26mila e 500 biglietti staccati, ed è entrato nelle classifiche come un anno da record. Quasi tutti hanno prenotato tramite internet sul sito osimoturismo.it che permette anche di fare il pagamento, grazie all’investimento nell’infrastruttura informatica tramite la Asso l’anno scorso».

A maggio è stato siglato l’accordo con il Comune di Offagna per la collaborazione tra le grotte di Osimo e il sistema museale tra cui la rocca per portare valore aggiunto ai territori in un’ottica di rete e sinergia. L’amministrazione comunale con il bilancio preventivo 2021 ha poi deliberato la gratuità dell’area sosta camper per incentivare le politiche turistiche ed economiche della città e del centro storico. Attraverso una semplice registrazione sul sito osimoturismo o osimoservizi è possibile ottenere un codice e usufruire dell’area in maniera gratuita. «Il 2022 ci vedrà impegnati nella definizione del nuovo regolamento dehors. Prevediamo inoltre di aggiornare il Piano del commercio su area pubblica e il regolamento degli Impianti pubblicitari».

L’attenzione all’ambiente

Glorio fa il punto anche sui rifiuti (sua è la delega all’Ambiente): «La percentuale dell’anno 2021 di raccolta differenziata si attesa al 76%, tra i migliori risultati della provincia per i Comuni sopra i 30mila abitanti. Questi risultati ci hanno permesso di iniziare la sperimentazione della tariffa puntuale in centro storico (in due postazioni) già dai primi mesi del 2020, e dal 2022 la sperimentazione verrà estesa a tutto il centro storico con l’introduzione dei cassonetti intelligenti in tutte le isole di prossimità. Il sistema di raccolta del rifiuto secco prevede cassonetti dotati di microchip che registrano il conferimento riconoscendo la tessera usata dall’utente come una sorta di chiave elettronica personale. Grazie ad un contributo regionale di circa 450mila euro, il 2022 vedrà la totale sostituzione delle isole di prossimità in centro storico con i cassonetti intelligenti che misureranno i conferimenti delle singole utenze per arrivare all’applicazione della tariffa puntuale per la fine del mandato».

Nuove piantumazioni

L’assessorato ha anche chiesto ad Assam 40 essenze arboree autoctone che sono state piantumate a Passatempo al parco Amichetti di via Turati (30 nuovi esemplari) tramite il consiglio di quartiere e dieci essenze presso il giardino di casa Cea. A questi si aggiunge la piantumazione fatta nel nuovo parco di San Sabino dove sono stati piantati 11 esemplari di acero campestre di medie dimensioni. Più di 50 nuovi esemplari acquistati negli ultimi mesi che hanno arricchito il patrimonio arboreo comunale e mitigato i cambiamenti climatici. Altre 25 essenze saranno messe a dimora nei primi mesi del 2022 come compensazione ad abbattimenti di esemplari di patrimonio comunale. «Per il 2022 intendiamo realizzare il primo stralcio del progetto Parco della Rimembranza e il parco di via dello Sport in località Vescovara per i quali esistono già dei progetti approvati; per il parco di via dello sport, nei primi mesi del 2022, saranno messe a dimora le essenze arboree corrispondenti al primo e secondo stralcio grazie a privati che sono stati obbligati dall’amministrazione a piantumazioni compensative (fratelli Simonetti e Amazon). Il progetto per il parco di via dello Sport prevede 47 alberature di prima e seconda grandezza e 40 alberature di terza grandezza oltre a 60 arbusti di specie autoctone, tra cui acero campestre, frassino, cipresso e corbezzolo».