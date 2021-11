Osimo, giovani coppie e separati rilanciano il mercato degli affitti

OSIMO – È un dato che stupisce ma non troppo in questo periodo così delicato e anomalo dopo i periodi bui dell’emergenza sanitaria. Da una ricerca dell’ufficio studi SoloAffitti per il punto al civico 2 di via Goldoni a Osimo, emerge in zona un aumento della richiesta di immobili in locazione. Nei primi sei mesi del 2021 infatti il mercato degli affitti della zona di Osimo è ripartito con un incremento delle richieste di immobili in locazione del 15% rispetto al secondo semestre 2020 e del 30% sul 2019. «Dopo i lockdown del 2020 – afferma Leonardo Miconi, titolare del punto SoloAffitti -, abbiamo registrato un incremento della domanda in particolare da persone appena separate o divorziate e da giovani coppie che preferiscono in questa fase di incertezza economica e lavorativa una locazione all’acquisto di un immobile».

I canoni di locazione a Osimo e dintorni (circa 20 chilometri) sono aumentati tra il 7 e il 10% nei primi sei mesi del 2021 e fino al 15-20% nel confronto con il periodo pre-pandemia, il 2019. Per le tipologie di immobili più richieste come bilocali e trilocali il canone medio si attesta oggi rispettivamente tra 450 e 500 euro al mese. «Abbiamo riscontrato un incremento della domanda di abitazioni in affitto ma l’offerta rimane limitata a causa soprattutto del “Blocco sfratti” e di un allungamento del tempo medio di permanenza in affitto».

Il Comune di Osimo da parte sua fa sapere che sono state tante le domande per contributi per affitti e mutui da parte delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid che hanno risposto al bando. Le domande pervenute a sistema SiCare sono state 139 di cui 27 si sono rivelate essere duplicazioni della stessa domanda. Il record dei doppioni ce l’ha una signora che ha ripetuto la domanda otto volte. Le domande effettive sono quindi 112. Le domande sono state istruite e collocate in graduatoria in base al valore Isee e alle prime 64 viene corrisposto un contributo di mille euro.