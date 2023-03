Osimo, i giovani hanno bisogno di spazi: partito il restyling dei campetti

Terminato l’intervento di riqualificazione del campetto di quartiere Sacra Famiglia. Ecco gli altri interventi in programma in città

OSIMO – «Abbiamo terminato l’intervento di riqualificazione del campetto di quartiere Sacra Famiglia. L’anno scorso avevamo già rimesso a nuovo quello da basket e ora è stato ripristinato quello vicino da calcio a 5. Investiti 60mila euro per rifare recinzioni e pavimentazione». Ad affermarlo il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni.

Il rione potrà quindi beneficiare di queste due rinnovate strutture pubbliche polivalenti gestite da Osimo Servizi che sono preziosissime per la socialità dei giovani, specialmente con l’arrivo della bella stagione.

Gli altri interventi

Gli interventi di sistemazione dei campetti polivalenti nei quartieri non termina qui. «Come annunciato già con i fondi messi a bilancio l’anno scorso, proseguiremo con la riqualificazione dell’area sportiva di Santo Stefano, con lavori previsti da maggio per 100mila euro necessari a livellare il terreno sconnesso, rifare pavimentazione, recinzione e scalinata. Poi proseguiremo con manutenzioni a spogliatoi e recinzione al campetto di Villa (20mila euro), alla nuova pavimentazione a quello di Osimo Stazione (20mila). Quindi toccherà al campetto di via Tonnini, sempre zona Sacra Famiglia, con nuova pavimentazione e recinzione (35mila euro). Infine l’intervento più complesso all’Aspio, dove si realizzerà nuova pavimentazione e soprattutto si installerà una copertura geodetica per mettere così la struttura a disposizione anche delle associazioni sportive nella stagione invernale». Qui l’intervento richiederà circa 150mila euro di investimento e sarà realizzato entro il prossimo autunno.