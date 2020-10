Osimo, Ginnetti di Progetto Osimo futura chiede più controlli contro gli assembramenti

OSIMO – «La ripresa dei contagi impone un rigoroso controllo sul rispetto delle nuove norme anti Covid e in questo l’azione dell’Amministrazione comunale è fondamentale per garantirne l’applicazione». Achille Ginnetti, consigliere comunale di Progetto Osimo futura, parla dell’importanza dell’osservanza dei decreti governativi per prevenire la diffusione del contagio. Ad Osimo, così come nelle Marche e in tutta Italia, si è verificato un aumento sensibile dei casi positivi. Se da una parte le norme anti Covid vengono rispettate scrupolosamente nelle scuole e nei centri sportivi della città, lo stesso, secondo il consigliere, non avverrebbe per la movida per la quale il gruppo chiede maggiori controlli.

«Purtroppo siamo costretti a rilevare continui assembramenti e non tutte le persone indossano la mascherina – continua -. In particolare, per quanto riguarda il centro, dobbiamo segnalare ancora una volta situazioni di mancato distanziamento, soprattutto nei weekend. Ciò provoca un rischio notevole per la diffusione del contagio. L’Amministrazione comunale deve intervenire per garantire l’applicazione delle norme anti Covid. Durante l’estate è passato un messaggio negativo: si può trasgredire, non importa se si sta vicini e la mascherina può non essere portata. Adesso vogliamo anche maggiori controlli sul rispetto degli orari di chiusura dei locali in centro. Per far osservare le regole occorre prevenzione ma se non è efficace vanno adottate le giuste misure per reprimere i comportamenti scorretti».