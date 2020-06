Osimo, “G. Moda” serra i battenti dopo il lockdown «con le lacrime agli occhi»

OSIMO – Barbara Fani serra i battenti del suo negozio di abbigliamento a Campocavallo di Osimo. «È con grande rammarico che mi trovo costretta ad annunciarvi la chiusura definitiva di “G. Moda” il 30 giugno – dice -. Dopo 16 anni di intensa attività sono tanti i ricordi ed i momenti passati assieme all’interno di questo negozio, ogni persona che entra qui dentro racconta una storia e lascia un segno, i vestiti che sceglie, le occasioni per cui vengono scelti, le storie che raccontano che spesso ti fanno sentire parte della loro vita».

Colpa del Coronavirus e del lockdown prolungato, il negozio non riaprirà. «Purtroppo il nostro Paese è stato sottoposto ad una sfida durissima, una sfida che in qualche modo ci pone davanti a delle scelte, a volte anche difficili, ma sono sicura che sapremo cambiare e sapremo ricominciare a vivere come facevamo prima – continua Fani -. In tanti anni trascorsi a fare quello che più amavo, non mi sono mai tirata indietro anche davanti a momenti difficili. Questa volta però è arrivato il momento di chiudere, fermarsi e riflettere».

La signora Fani ha lasciato anche un messaggio su Facebook per i suoi clienti: «Se stai leggendo queste righe probabilmente sei una di quelle persone che almeno una volta ha avuto il piacere di sorridere con un vestito che abbiamo scelto assieme, una di quelle persone con cui ho trascorso del tempo felice, una di quelle persone che semplicemente è entrata per scegliere un vestito ed è rimasta lì a raccontarmi la sua vita, i suoi desideri e le sue sofferenze. Di sicuro tu sei una di quelle persone che in tanti anni mi ha supportato affidandomi la responsabilità di colorare i momenti felici di una vita. Scrivo con le lacrime agli occhi queste parole per ringraziarvi di tutti quei momenti sopra descritti, di tutta la fiducia concessa e dell’amicizia di cui ve ne sarò per sempre immensamente grata».