Osimo, quale futuro per la biblioteca? Aperto il dibattito in città

OSIMO – C’è incertezza sul futuro della biblioteca del Comune di Osimo. L’amministrazione comunale ha esposto l’idea di trasferirla nei locali Fattorini in corso Mazzini. Il sindaco Simone Pugnaloni infatti aveva caldeggiato l’idea di aprire una nuova biblioteca in centro storico: sarà il doppio della attuale, da 750 a mille e 500 metri quadrati, con annesso caffè letterario, mediateca e sala conferenze. Un luogo dove poter leggere, studiare, navigare in Internet, ascoltare musica, vedere film e incontrarsi. Il progetto lo metteranno su carta architetti e ingegneri con un concorso di idee, il Comune ci sta già lavorando. Nel frattempo però, se il municipio ha bocciato la proposta delle Liste civiche di sistemarla all’ex Corridoni, non accantona l’idea di lasciarla all’istituto Campana, a patto che quest’ultimo individui locali adeguati.

La posizione del Campana

«Riteniamo che la biblioteca potrebbe trovare altri spazi all’interno dell’Istituto Campana e di ciò ne avevamo parlato anche con l’assessore Pellegrini in una riunione nel dicembre scorso – dice la presidente dell‘istituto Gilberta Giacchetti -. Il consiglio di amministrazione è ben disponibile a mettere a disposizione altri spazi per la biblioteca, l’archivio, il caffè letterario, soprattutto in vista del recupero e messa a norma dell’ala dell’ex liceo classico tramite l’Ufficio della ricostruzione. È il Comune che dovrebbe indicare all’Istituto Campana la necessità degli spazi e presentare un progetto secondo le proprie esigenze, dato che la biblioteca è un servizio del Comune e gestito dallo stesso ente. Il Campana è a disposizione, come lo era per le opere del Museo civico, e invita il Comune a presentare un progetto».

L’istituto intanto ha aperto le iscrizioni al master di primo livello “Progettare la Polis. Corso di formazione alla politica” diretto dal professor Angelo Ventrone. Il master, che si terrà proprio al Campana, si rivolge a chi intende la politica come un impegno che richiede studio, competenze, capacità di analisi, determinazione e rigoroso impegno morale, a chi si sente parte viva della propria comunità e vuole contribuire a farla crescere, a renderla sempre più coesa e capace di affrontare con consapevolezza le sfide poste dal contesto internazionale. Gli sbocchi occupazionali previsti sono relativi ai concorsi per la pubblica amministrazione e in tutte le attività e le professioni che richiedono conoscenze e competenze per analizzare le dinamiche politiche e sociali del presente, e per comprendere e gestire il funzionamento delle istituzioni locali, regionali e nazionali.