Osimo, furto nella casa parrocchiale della Stazione

OSIMO – I ladri non hanno risparmiato la casa parrocchiale di Osimo Stazione “Santa Maria Regina della pace” dove abita don Enrico Bricchi, il parroco della chiesa della Stazione e di quella dell’Abbadia. L’altra sera (26 ottobre) sono riusciti a irrompervi e a trafugare denaro contante. Il parroco si è accorto del movimento sospetto e ha chiamato aiuto. Sono arrivati i carabinieri del Comando locale. I malviventi però, entrati da una finestra, sono riusciti a farla franca e a fuggire con il bottino, ancora in fase di quantificazione. L’area sarebbe coperta dall’occhio delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver inquadrato i malviventi. Le indagini sono in corso e potrebbero presto portare a una svolta sull’identità degli autori del furto. Tutta la comunità della frazione è stretta attorno al parroco ed esprime solidarietà.

Il protocollo

Controlli e sorveglianza stanno per essere potenziati. Proprio l’altro ieri tra l’altro è stato sottoscritto in Prefettura il protocollo di intesa per la gestione del sistema di videosorveglianza coordinato con i profili di interesse operativo delle forze di polizia territoriali. Si tratta del primo progetto nella provincia di Ancona che consente alle forze dell’ordine di collegarsi direttamente al server, acquistato per 15mila euro dal Comune di Osimo, monitorando così in tempo reale le immagini delle spycam comunali.