Osimo, l’incubo furti a San Biagio non si placa

OSIMO – Ieri sera, 18 dicembre, ci sono stati altri furti nella frazione osimana di San Biagio, uno a segno e quattro tentati denunciati ai carabinieri. Hanno colpito lungo le vie D’Annunzio e Pascoli, di fronte alla scuola elementare, nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 19.

I ladri hanno messo a soqquadro l’intero appartamento, hanno rovesciato i cassetti, disfatto i letti, portato via qualunque cosa trovassero a tiro.

I carabinieri della stazione locale temono si tratti di una banda cosiddetta pendolare i cui componenti potrebbero provenire dall’Est Europa. Sarebbero in tre, uno entra nell’appartamento aiutato da un secondo mentre il terzo resta fuori a fare da palo. Il volto di uno di quei malviventi è stato ripreso in maniera definita da una delle telecamere di videosorveglianza private di un’abitazione.

La portavoce di Fratelli d’Italia Maria Grazia Mariani, che abita proprio lì, dice: «A San Biagio sono stati “visitati” quasi tutti. Ho ricevuto una valanga di telefonate. I cittadini hanno deciso di risolvere il problema da soli. In tanti si stanno organizzando per tenere un’arma in casa. Attenzione, la questione sta sfuggendo di mano. I cittadini hanno perso la fiducia nelle istituzioni e lasciarli soli è gravissimo».

