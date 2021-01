Osimo, fugge ubriaco in auto dopo aver picchiato la madre

OSIMO – Sono ancora sulle sue tracce i Carabinieri del comando di Osimo, dopo una notte di lavoro intenso. Era completamente ubriaco e una parola in più l’ha mandato su tutte le furie l’altra sera (26 gennaio). L’uomo se l’è presa con la madre in casa con lui. Si è scagliato sulla donna prendendola a ceffoni e poi è scappato al volante della sua auto. I Carabinieri ora lo stanno cercando: si tratta di un 25enne, già noto alle forze dell’ordine per problemi con la droga, si è allontanato dall’abitazione in zona Casenuove di Osimo.

È stata proprio la madre a lanciare l’allarme. In lacrime attorno alle 20 ha chiamato il numero unico d’emergenza 112 raccontando di essere stata malmenata dal figlio, tornato a casa totalmente fuori di sé. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Osimo che hanno pattugliato l’area e ricercato il ragazzo in fuga. La ricerca continua e al momento il giovane non è rincasato.

Durante il lockdown, complice la convivenza forzata, le forze dell’ordine, anche in Valmusone, hanno registrato una esclation di chiamate per violenza tra le mura domestiche, sia da parte di compagni violenti che di figli con problemi di tossicodipendenza. Un fenomeno in crescita che è in linea con il dato nazionale.