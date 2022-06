Osimo, il Frollabus approda alla pista ciclabile di Campocavallo

OSIMO – Frollabus a Campocavallo, buona la prima. E’ stato un grandissimo successo la prima colazione di Frolla, il biscottificio solidale osimano, immersa nel verde dell’anello della pista pedocicloturistica di Osimo. La mattinata inaugurale ieri (4 giugno) di un programma pilota che, grazie alla disponibilità del sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, della vice Paola Andreoni e di tutta l’amministrazione comunale, vedrà il Frollabus sostare il sabato in questo piccolo polmone verde, è andata ben oltre ogni rosea aspettativa con quasi un centinaio di presenze e una spoletta che per tre volte ha rifornito il truck di paste calde appena sfornate dal laboratorio di San Paterniano. «Grazie a tutti i partecipanti per aver animato un progetto che oltre ai ragazzi, che ne sono il motore, appartiene alla città tutta. Avanti così un abbraccio dalla famiglia Frolla», dicono i ragazzi del biscottificio.

Frollabus

Sono giorni di grande fermento ed emozione oltretutto in casa Frolla. La cooperativa marchigiana fondata da Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo e che dà lavoro a 18 ragazzi disabili, è stata ricevuta anche al Parlamento Europeo di Bruxelles. L’invito è arrivato da Pietro Bartolo e dalla delegazione dei Socialisti democratici. Dopo la visita guidata, si è tenuta una tavola rotonda sui temi della disabilità e dell’inclusione lavorativa oltre al racconto del progetto e delle attività svolte in questi primi quattro anni di vita di Frolla. La delegazione è stata ricevuta anche dall’ufficio regione Marche presente a Bruxelles, così da aprire un dialogo su come il Parlamento può attivarsi per supportare progetti legati all’inserimento nel tessuto lavorativo dei ragazzi diversamente abili.