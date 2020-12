Osimo, per il panettone di Frolla c’è l’azzurro Marco Materazzi

Il Campione del Mondo ha trascorso la giornata intera con i ragazzi del primo biscottificio solidale in Italia, che dà lavoro a persone con disabilità. Una storia che ha fatto commuovere tanti e continua a infondere coraggio

OSIMO – Il grande calciatore Marco Materazzi, Campione del Mondo con la Nazionale azzurra nel 2006, ha fatto tappa al biscottificio Frolla a Osimo in queste ore, trascorrendo una giornata intera con i ragazzi. La storia del primo biscottificio solidale in Italia che dà lavoro a ragazzi disabili ha fatto commuovere tanti e sta continuando a infondere coraggio e energia a tutti coloro che ne vengono a contatto, anche soltanto assaggiando un biscotto.

Marco Materazzi da Frolla

«Quest’anno abbiamo messo a punto un progetto con uno stilista di Rimini che si chiama Danilo Paura. Abbiamo lanciato una linea di vestiti in cobranding con lui (abbigliamento più pacco di biscotti) – spiega Jacopo Corona, uno dei due fondatori di Frolla -. Grande amico di Materazzi, ci ha proposto di fare un panettone per fine anno insieme, Paura più noi di Frolla, con testimonial il calciatore. E’ stato tutta la giornata qui con noi a fare i biscotti, ha lavorato e poi abbiamo girato un piccolo video nel campo mentre giocava a calcio con la squadra del biscottificio. Uscirà la pubblicità e una serie limitata su StockX, piattaforma online che vende scarpe, in cui Paura vende la sua nuova linea con il panettone di Frolla».



Il calciatore nel biscottificio

E’ ormai realtà consolidata il sogno di due amici, Corona e Gianluca Di Lorenzo, rispettivamente pasticciere e operatore sociale all’interno della cooperativa “Roller house” di Osimo. Al microbiscottificio solidale è stato dato il via a un laboratorio per la realizzazione di biscotti secchi con lavorazione artigianale e oggi Frolla è un marchio riconosciuto a livello nazionale che dà lavoro a una ventina di ragazzi disabili. A Frolla quest’anno è andato anche il Premio solidarietà “Hug”, abbraccio, consegnato da Scholas occurrentes, la Fondazione di papa Francesco che è social partner Fpi. La storia del biscottificio artigianale è diventato poi un libro, si intitola “Frolla, biografia di un sogno”, un volume che raccoglie tutta la storia dell’idea, scritto dall’autrice osimana Elisa Caporalini.