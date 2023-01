Osimo, una frana blocca due frazioni: automobilisti infuriati

Lunghi gli incolonnamenti che si formano anche fino a tarda sera, negli orari di punta, in entrambi i sensi per decine di metri

OSIMO – Da giorni soffre chi percorre via D’Ancona, la strada che da San Biagio porta all’Aspio di Osimo. Le forti piogge hanno provocato una frana con rischio di smottamento della carreggiata lungo quel tratto. Lunghi gli incolonnamenti che si formano anche fino a tarda sera, negli orari di punta, in entrambi i sensi per decine di metri. Il punto dove si è verificata la frana è a metà percorso, vicino all’autovelox, spento da anni ormai, del Comune e da martedì scorso (24 gennaio) il traffico è regolamentato a senso unico alternato con un impianto semaforico provvisorio. E’ una strada trafficatissima quella, anche dagli autobus di linea, la cui percorrenza difficile sta facendo impazzire decine di automobilisti che la transitano anche per più volte al giorno nel tragitto casa-lavoro.

«Ho provveduto a contattare Anas per la questione viabilità sulla statale 361, in zona Aspio, dove il restringimento della carreggiata ha prodotto lunghe code in queste giornate – informa il sindaco Simone Pugnaloni -. I tecnici Anas mi informano che c’è una frana profonda 30 metri con relativo rischio smottamento della carreggiata e stanno pianificando la progettazione per porre rimedio nell’immediatezza alla situazione creatasi in questi giorni dopo le forti piogge dei giorni scorsi. La Regione proprietaria della strada dovrà finanziare l’intervento. Per raggiungere Ancona dalla città di Osimo si consiglia di andare in direzione Osimo Stazione e poi raggiungere il capoluogo passando per la statale 16 o la Cameranense. Sto monitorando personalmente la questione».