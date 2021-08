Osimo, le forze politiche dialogano sulla pedonalizzazione di piazza Dante

OSIMO – Si sono riuniti nella sala consiliare del Comune di Osimo ieri sera, 9 agosto, in riunione i capigruppo dopo il dibattito avviato nell’ultimo Consiglio comunale. Focus l’intero centro storico, come migliorarlo in relazione a una nuova viabilità. Un incontro costruttivo da cui è emersa la volontà della maggioranza e di parte dell’opposizione di studiare soluzioni per la pedonalizzazione di piazza Dante, prevedendo parcheggi alternativi per non danneggiare residenti e commercianti.

Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto: «Sono fiero di aver contribuito in qualità di delegato Anci alla stesura della nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana. I Comuni possono individuare aree di degrado da riqualificare prevedendo la demolizione è ricostruzione ed anche l’applicazione del premio di volume del piano casa. Ringrazio tutti i rappresentanti delle forze politiche in Consiglio comunale per aver partecipato al dibattito sulla pedonalizzazione di piazza Dante. Tutti hanno apportato un contributo costruttivo, tutti condividono che la prima cosa da fare è individuare il parcheggio alternativo. Per arrivare a tale obiettivo è possibile indire un concorso di idee progettuali per arrivare a soluzione condivisa. Sicuramente la legge regionale sulla rigenerazione ci aiuta a sfruttare un immobile da qualificare. Ci sono diversi immobili che potrebbero riguardare tale intervento dall’ex Corridoni Campana all’autofficina Mengarelli. Entrambi potrebbero sfruttare i fondi del bando Pinqua per l’accessibilità con ascensore che porti i clienti fruitori del parcheggio facilmente in centro storico. Il Prg che rivedrà anche il piano particolareggiato del centro storico sarà anche utile come strumento di pianificazione che ci aiuterà. In questo momento partner importante per l’amministrazione comunale è l’Università».

Il consigliere di maggioranza Diego Gallina Fiorini: «Personalmente sono favorevole a valorizzare una delle piazze più belle di Osimo, utilizzata spesso come “salotto” per eventi culturali, apprezzata per la sua architettura settecentesca e per le sue origini storiche, essendo il punto di arrivo dell’antico decumano (corso Mazzini) che congiunge appunto le due colline (l’altra ospita il Duomo) su cui sorge la nostra città. Occorre farlo però coinvolgendo progettisti di valore (Università o attraverso un concorso di idee) e coinvolgendo durante il percorso tutti i soggetti interessati, in primis residenti e commercianti che vivono il centro ogni giorno».