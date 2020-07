Osimo, la tradizionale fiera del patrono si farà

OSIMO – La fiera di San Giuseppe da Copertino per il patrono di Osimo si farà. Se ne è parlato l’altra sera (29 luglio) in Consiglio comunale durante il quale la maggioranza ha portato alcune modifiche da discutere in aula attraverso una delibera. Cambio di data innanzitutto: al posto del 16, 17 e 18 settembre (giorno del patrono) si farà il 18, 19 e 20, dal venerdì alla domenica insomma, per incentivare la partecipazione alla fiera da parte degli operatori del commercio ambulante e anche degli osimani.

L’organizzazione è stata riaffidata alla società Teor di Recanati: «Si occuperà della fiera nelle aree mercatali e non – afferma l’assessore alla Attività produttive Michela Glorio -. Sarà adibita a fiera tutta la parte di via Saffi e la balconata di piazza Nuova e via Leonetta che tipicamente sono aree mercatali. Ci sarà anche la parte food ai giardini in modo da garantire la diversificazione».

Un momento difficile questo per il commercio, con le norme anti Covid che sicuramente a settembre saranno ancora in vigore. Anche per questo il Comune ha deciso di varare agevolazioni per gli ambulanti che parteciperanno quest’anno: «La ditta Teor pagherà le utenze degli ambulanti e noi come Comune sconteremo all’80 per cento la Tosap», ha aggiunto il primo cittadino. Ci saranno anche spettacoli, ancora da mettere a punto, per le festività patronali tanto sentite e partecipate dagli osimani ma anche da tante persone dei Comuni limitrofi.