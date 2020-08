OSIMO – Ieri sera, 17 agosto, nel chiostro della basilica di San Francesco di Osimo, l’Amministrazione comunale ha organizzato un evento per ringraziare e onorare medici, operatori sanitari dell’ospedale “Ss. Benvenuto e Rocco”, le autorità, tutte le associazioni e i volontari, dirigenti scolastici e docenti, donatori privati, operatori economici, che hanno partecipato e stanno continuando l’esperienza di supporto e aiuto alle istituzioni, a tante famiglie e alle persone che versano in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza covid-19.

Presenti il sindaco Simone Pugnaloni, il vice e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni e l’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini che ha curato il programma evento-musicale della serata con protagonisti musicisti osimani, l’Accademia di arte lirica e la Scuola civica musicale. Parterre gremito da operatori sanitari (medici e infermieri), socio-sanitari, amministrativi dell’ospedale di Osimo, medici di famiglia, medici di medicina generale, Amministratori, medici ed operatori sanitari e socio-sanitari delle Case di riposo, gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine e della Polizia locale, le associazioni ed i gruppi di Protezione civile, Croce rossa italiana e Misericordia, istituti scolastici, società partecipate, operatori commerciali aderenti al progetto dei buoni spesa ed alle Imprese private che hanno donato ingenti somme per acquisto dpi e nuove tecnologie, associazioni di volontariato del terzo settore.

Il parterre di ospiti

«Davvero in tanti, uomini e donne, che hanno risposto con spirito umanitario e professionale», ha detto il vicesindaco Andreoni.

«Osimo ringrazia. È stato un concerto meraviglioso al chiostro di San Francesco che l’Amministrazione comunale ha donato ai nostri angeli custodi in epoca di lockdown per dire grazie per il loro prezioso e professionale lavoro a servizio della nostra comunità nei tre mesi più duri – ha aggiunto il primo cittadino -. Presentati da Lucia Santini hanno deciso su nostro invito di esibirsi gratuitamente per loro Rosa Sorice, Riccardo Lorenzetti, Alessandro Marra, Edoardo Mantini e Marco Severini, il soprano Anastasiia Demchenko, il tenore Aziko Pilia, al pianoforte Alessandro Benigni, il maestro Gianluca Luisi, Marco Santini e Lucia Santini. A loro, a nome mio personale e di tutta la città, un ringraziamento di cuore per il tempo dedicato per questa iniziativa. Un ringraziamento speciale a Padre Giancarlo, guardiano del Convento, per l’ospitalità».

Ai presenti è stato consegnato un attestato di stima e gratitudine per la collaborazione accordata al Comune e il servizio reso al territorio.