Osimo, torna la tradizionale Festa del Covo a Campocavallo

OSIMO – Torna il tradizionale appuntamento con la Festa del Covo a Osimo in programma a Campocavallo oggi, domenica 7 agosto. Autentico capolavoro di arte contadina, il covo è un carro agricolo che ogni anno riproduce l’immagine di un edificio religioso realizzato interamente con spighe di grano intrecciate.

Abili nell’arte di lavorare le spighe tramandata di padre in figlio da quella prima edizione del 13 agosto 1939, i mastri ripetono ancora gli stessi gesti per realizzare capolavori e ringraziare così la Vergine del raccolto delle messi. La celebrazione, molto sentita dagli abitanti, culmina da sempre la prima domenica di agosto alle 18.30 con la processione del covo lunghe le vie della frazione accanto al santuario della Beata Vergine Addolorata, la benedizione e gli interventi delle autorità. Poi gli stand gastronomici e la serata musicale in programma anche stasera per la gioia degli abitanti della frazione e non solo. Alle 11 domani la celebrazione eucaristica con l’arcivescovo Angelo Spina e la consegna degli attestati ai maestri del covo con la Spiga d’oro.