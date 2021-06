Osimo, fermato dopo un inseguimento in sella a un motociclo rubato: denunciato

OSIMO – L’Amministrazione comunale di Osimo, come annunciato durante la presentazione del vademecum relativo alla sicurezza urbana durante il periodo estivo, rientrante nel più ampio progetto della campagna informativa “Estate in sicurezza”, ha deciso di far fronte alle necessità espresse dalla cittadinanza dando mandato alla Polizia Locale di aumentare il controllo del territorio per scongiurare i reati predatori ed i risultati non sono tardati ad arrivare.

L’inseguimento

Nel tardo pomeriggio di venerdì (25 giugno), una pattuglia della Polizia locale ha intercettato un motoveicolo risultato essere provento di un furto perpetrato qualche settimana fa ad Ancona. Il conducente del veicolo rubato, vistosi scoperto e confidando nell’agilità del mezzo, ha tentato di dileguarsi nel traffico cittadino ma, pressato dagli agenti di pattuglia, ha finito per infilarsi in un vicolo cieco dove ha abbandonato il mezzo ed ha abbozzato una fuga a piedi ma è stato immediatamente bloccato dai Poliziotti locali mentre la Compagnia Carabinieri di Osimo, allertata dalla Centrale Operativa, ha inviato sul posto un proprio equipaggio per fornire tutto il supporto necessario nell’ottica della collaborazione già in essere.

La denuncia

L’uomo, pluripregiudicato, oltre a guidare un mezzo rubato ed essere senza patente, è stato trovato in possesso di arnesi da scasso ed oggetti atti ad offendere pertanto, lo stesso, è stato condotto presso il Comando di via Molino Mensa dove, su disposizione della Procura, è stato denunciato a piede libero mentre gli arnesi da scasso e quelli atti ad offendere sono stati sequestrati. Il motociclo invece, dopo i necessari rilievi, sarà restituito al legittimo proprietario.