Una giovane osimana, Martina Spinsante, ha postato un appello su Facebook: la sua famiglia è proprietaria del negozio di frutta e verdura di via Aldo Moro. Per questo l'invito a chiunque sia passato da lì di mettersi in isolamento

OSIMO – Ad Osimo la situazione contagiati certificata al sindaco Simone Pugnaloni lo scorso fine settimana dalla Prefettura è stabile, con 28 contagiati e circa 80 persone in isolamento. Una giovane osimana coraggiosa, Martina Spinsante, in queste ore ha postato un appello su Facebook. La sua famiglia è proprietaria del negozio di frutta e verdura di via Aldo Moro.

«Dopo un controllo dovuto ad altre patologie, mio padre Benedetto è risultato positivo al test del Coronavirus – ha scritto -. Facendo ulteriori indagini, siamo risultate positive anche io e mia madre. Consiglio a tutti coloro che sono stati a contatto con noi durante questa settimana di mettersi in quarantena preventiva per 14 giorni e di contattare i numeri verdi in caso di comparsa di sintomi. Abbiamo adottato sempre tutte le misure di precauzione, guanti, mascherine, disinfettazione del locale, il rischio di aver contratto il virus qui in negozio è comunque basso. Per quanto riguarda le spese a domicilio, avevamo già provveduto a interromperle ancora prima dell’arrivo dei risultati.

Poi ha aggiunto: «Io e mia mamma stiamo abbastanza bene, mio padre invece, 67 anni, è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Torrette e le sue condizioni stanno precipitando, considerando anche le patologie che già aveva».

Parte oggi intanto, 31 marzo, una nuova sanificazione di vicoli, strade e piazzali da parte di Astea. Si parte dalle 2 di stanotte alle 8 in zona centro storico. E’ stato anche acquistato un atomizzatore per migliorare le prestazioni del lavaggio.